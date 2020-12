Mattino 5: per Selvaggia Roma nessun rimpianto al GF Vip (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ospite a Mattino 5, insieme a Francesco Oppini, Selvaggia Roma ha ripercorso le tappe della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Anche se si è trattata di una breve esperienza lei non ha dubbi: rifarebbe tutto. Anche con la Gregoraci. Stamattina, nel quotidiano programma di Federica Panicucci, ci sono stati due ospiti d’eccezione. Francesco Oppini in studio e Selvaggia Roma in collegamento da casa sua, infatti, sono intervenuti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ospite a5, insieme a Francesco Oppini,ha ripercorso le tappe della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Anche se si è trattata di una breve esperienza lei non ha dubbi: rifarebbe tutto. Anche con la Gregoraci. Stamattina, nel quotidiano programma di Federica Panicucci, ci sono stati due ospiti d’eccezione. Francesco Oppini in studio ein collegamento da casa sua, infatti, sono intervenuti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Mattino per De Luca indagato dalla Corte dei Conti: 4.000 euro al mese per l'autista di fiducia Il Mattino Covid in Campania, oggi 900 contagiati e 34 morti: l'indice di positività scende al 6,1%

Continua a scendere l'indice di positività del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 900 positivi su 14.757 tamponi effettuati, 253 in più di ieri ma ...

Palazzo Fienga, scatta un nuovo sequestro: l'ex bunker del clan Gionta a Torre Annunziata è a rischio crollo

Nella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata, in esecuzione di un decreto di Sequestro Preventivo emesso in via d’urgenza da questa Procura della ...

