L’Alligatore | il finale di stagione | come finisce la fiction di Rai 2

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questa sera, mercoledì 16 dicembre 2020, su Rai 2 va in onda in prima serata l’ultima puntata de, la popolaretratta dalla serie di romanzi best seller di Massimo Carlotto. I fan si chiedono dunque quale sia ildidella serie, con la messa in onda degli ultimi due episodi, il settimo e l’ottavo. Cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni (trama e cast) deldi(ultima puntata) de? Di seguito tutte le informazioni.di: le anticipazioni sull’ultima puntata Nella quarta e ultima puntata di stasera assisteremo agli episodi settimo e ottavo. Nella prima parte dell’episodio Fine dei giochi,, Rossini e Max hanno ficcato il ...