Il sangue di San Gennaro non si scioglie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) sangue di San Gennaro: in questo periodo di pandemia dove l'atmosfera non è delle migliori, il miracolo non è avvenuto. I fedeli sono preoccupati a tal punto che speravano in un ulteriore miracolo. Alle 18:30 il Cardinale Crescenzio Sepe celebrerà un ulteriore messa con la speranza che il sangue del Santo tanto noto a Napoli, si sciolga. Se cosa succederà? Come ogni 16 dicembre si attende, trepidanti, la liquefazione del sangue del Santo. Quest'anno, tuttavia, pare che il prezioso liquido rimanga allo stato solido. Secondo la tradizione popolare, se il sangue non dovesse sciogliersi, arriveranno eventi funesti: pandemie, guerre, terremoti. Infatti il sangue non si è sciolto nel 1939 e 1940: gli anni in questione, successivamente, avrebbero portato alla seconda ...

