Concerto live al Wishing Wells, multa e possibile chiusura per cinque giorni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una multa fino a mille euro e la possibile chiusura dell'attività per almeno cinque giorni. Sono queste le sanzioni, previste dal Dpcm dello scorso del 3 dicembre, che rischia il titolare del pub 'The ... Leggi su trevisotoday (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Unafino a mille euro e ladell'attività per almeno. Sono queste le sanzioni, previste dal Dpcm dello scorso del 3 dicembre, che rischia il titolare del pub 'The ...

LuigiBrugnaro : “O amici, non più questi suoni, ma altri intoniamone più piacevoli e lieti”: 250 anni fa nasceva Ludwig van… - IlContiAndrea : .@RadioItalia annuncia (dopo lo stop di quest’anno a causa della pandemia) il ritorno in Piazza Duomo a Milano a se… - team_world : Come noto i due concerti di #LiamPayne previsti a luglio 2020 sono stati sospesi: oggi è stato ufficialmente comuni… - NostraGigi : RT @mondadori: ?? Domani sera alle ore 19 @TvSorrisi presenta il concerto #SorrisiLive #UnSorrisoPerNatale con la partecipazione di alcuni t… - LailottaP : RT @_jaeseumin: -Se i Bts fossero napoletani- *Concerto live a Seoul Plebiscito,nuovo singolo* -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto live Concerto live al Wishing Wells, multa e possibile chiusura per cinque giorni TrevisoToday La musica alla prova dello streaming Plugged @PolaMolloy

Bianco, Viadellironia, Max Collini, Dunk, Legno, Superdownhome e Gulino nel calendario di concerti trasmessi da Polaresco e Latteria Molloy. Ne abbiamo parlato con Luca Borsetti ...

EXTREMA: in arrivo il ‘Live in Poland’

Nel 2017 la band subisce una rivoluzione all’interno della line-up: Tiziano Spigno diventa il frontman degli EXTREMA. Forte di questa formazione, il combo meneghino si imbarca per un tour che li porta ...

Bianco, Viadellironia, Max Collini, Dunk, Legno, Superdownhome e Gulino nel calendario di concerti trasmessi da Polaresco e Latteria Molloy. Ne abbiamo parlato con Luca Borsetti ...Nel 2017 la band subisce una rivoluzione all’interno della line-up: Tiziano Spigno diventa il frontman degli EXTREMA. Forte di questa formazione, il combo meneghino si imbarca per un tour che li porta ...