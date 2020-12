Dove viaggermeno nel 2021?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 dicembre 2020) Non aspettavamo altro per poter pianificare il prossimo viaggio: l’annuncio dell’arrivo imminente del vaccino contro il Coronavirus, in Italia ha fatto schizzare le ricerche dei voli con una crescita del 19%, superiore alla media europea (del 10%), confermando che nell’anno in cui abbiamo viaggiato di meno i viaggi sono rimasti in cima ai nostri desideri. È il primo dato che spicca tra quelli appena annunciati da A year in travel by eDreams ODIGEO – 2020, il report che ha analizzato le abitudini di prenotazione dei viaggiatori, le mete più gettonate e le prospettive per il 2021 a cura di eDreams ODIGEO, tra le più grandi società di viaggi online in Europa.