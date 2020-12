Covid, possibile un nuovo lockdown? Matteo Bassetti boccia l’ipotesi (Di martedì 15 dicembre 2020) Emergenza Covid-19, alta tensione in Italia. possibile un nuovo lockdown generalizzato? Il Governo starebbe valutando l’ipotesi, che scatena però l’ira di Matteo Bassetti. “Ma avete visto com’è la curva?” – tuona l’infettivologo Emergenza sanitaria Covid-19: è alta tensione in Italia. Il comitato tecnico-scientifico è preoccupato per il numero giornaliero dei nuovi contagi, che è ancora L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Emergenza-19, alta tensione in Italia.ungeneralizzato? Il Governo starebbe valutando, che scatena però l’ira di. “Ma avete visto com’è la curva?” – tuona l’infettivologo Emergenza sanitaria-19: è alta tensione in Italia. Il comitato tecnico-scientifico è preoccupato per il numero giornaliero dei nuovi contagi, che è ancora L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : #Salvini: in Parlamento c'è la proposta della Lega su flat-tax per le famiglie con reddito fino a 70mila euro, cost… - emergency_ong : “Stiamo lavorando al fianco del personale sanitario dell’ospedale di #Crotone per offrire ai malati di #Covid le te… - TizianaFerrario : Oggi mi vesto bene,mi trucco e alle 17 non mi perdo la prima de #LaScala.Fatelo anche voi.Sarà uno spettacolo in s… - infoitinterno : Covid-19, Galli su un possibile lockdown: “In Italia tira e molla della politica” - LauraValli : Secondo recenti scoperte virologiche inserite nell' ultimo DPCM a #Natale sarà vietato cantare 'Tu scendi dalle St… -