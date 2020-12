Benevento-Lazio, l’analisi di Reina: “Rischiato troppo, noi poco cattivi. Napoli? Ci attende una finale” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Lazio non va oltre il pareggio contro il Benevento.Brutta serata per i biancocelesti che rimediano solo un pari nella sfida di questa sera contro il Benevento, andata in scena al "Ciro Vigorito". Un risultato che conferma il momento complicato vissuta dalla compagine di Simone Inzaghi, ormai sempre più staccata dalla zona Champions. Ad analizzare la gara è l'estremo difensore biancoceleste Pepe Reina, intervenuto ai microfoni di "DAZN" al triplice fischio."Dovevamo chiuderla prima, siamo stati vicino al raddoppio ma bisogna essere più cattivi. Altrimenti prendi gol su una palla inattiva, loro si sono difesi bene e non trovavamo spazi. Alla fine potevamo anche perderla. Queste partite insegnano a essere più cattivi. A tutte le squadre dà fastidio subire un gol alla fine del primo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lanon va oltre il pareggio contro il.Brutta serata per i biancocelesti che rimediano solo un pari nella sfida di questa sera contro il, andata in scena al "Ciro Vigorito". Un risultato che conferma il momento complicato vissuta dalla compagine di Simone Inzaghi, ormai sempre più staccata dalla zona Champions. Ad analizzare la gara è l'estremo difensore biancoceleste Pepe, intervenuto ai microfoni di "DAZN" al triplice fischio."Dovevamo chiuderla prima, siamo stati vicino al raddoppio ma bisogna essere più. Altrimenti prendi gol su una palla inattiva, loro si sono difesi bene e non trovavamo spazi. Alla fine potevamo anche perderla. Queste partite insegnano a essere più. A tutte le squadre dà fastidio subire un gol alla fine del primo ...

