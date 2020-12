Un terzo dei reati sono commessi da stranieri (e gli africani hanno il record). Tutti i numeri (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – Dopo aver analizzato i dati Istat sui reati commessi dal 2014 al 2019, in cui è stata evidenziata l’alta propensione degli stranieri a commettere crimini (soprattutto di natura sessuale) rispetto a quella degli italiani, ora l’analisi si focalizza sulle condanne del decennio 2008-2017. Condanne con sentenza irrevocabile dal 2008 al 2017 Delle 2.477.979 condanne con sentenza irrevocabile pronunciate dai tribunali italiani dal 2008 al 2017, 823.602 hanno riguardato cittadini stranieri, il 33,2 per cento del totale. Ciò significa che il 7,6 per cento della popolazione residente in Italia (media nei dieci anni in esame) ha ricevuto una condanna ogni tre condanne emesse dai tribunali. Come evidenzia il grafico, sebbene le condanne totali e quelle destinate agli italiani siano in costante ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – Dopo aver analizzato i dati Istat suidal 2014 al 2019, in cui è stata evidenziata l’alta propensione deglia commettere crimini (soprattutto di natura sessuale) rispetto a quella degli italiani, ora l’analisi si focalizza sulle condanne del decennio 2008-2017. Condanne con sentenza irrevocabile dal 2008 al 2017 Delle 2.477.979 condanne con sentenza irrevocabile pronunciate dai tribunali italiani dal 2008 al 2017, 823.602riguardato cittadini, il 33,2 per cento del totale. Ciò significa che il 7,6 per cento della popolazione residente in Italia (media nei dieci anni in esame) ha ricevuto una condanna ogni tre condanne emesse dai tribunali. Come evidenzia il grafico, sebbene le condanne totali e quelle destinate agli italiani siano in costante ...

petergomezblog : le motivazioni delle condanne nel processo Genna: “Due ex presidenti della Val d’Aosta sono stati eletti col sosteg… - Inter : ?? | FINITAAAA!!! Vittoria convincente dei nerazzurri, terzo successo di fila in @SerieA! ?????? #InterBologna 3?-1?… - ItaliaViva : Il Governo non può essere sostituito da una task force e il Parlamento non può essere sostituito da una diretta Fac… - MonstaXItaly : [VOTAZIONI] #MONBEBE & #WENEE! Il secondo Round dei Mubeat Global Choice Awards è iniziato e i MONSTA X & WONHO so… - giuseppelacara : Un terzo dei reati sono commessi da stranieri (e gli africani hanno il record). Tutti i numeri… -