PS5 vendute direttamente da Sony? I PlayStation Direct store sono in arrivo in Europa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sembra che i PlayStation Direct store arriveranno presto in Europa, offrendo ai giocatori al di fuori degli Stati Uniti l'opportunità di acquistare console PS5 direttamente da Sony, senza dover rivolgersi a un rivenditore di terze parti. Un nuovo annuncio di lavoro è stato pubblicato online e rivela che Sony sta cercando un direttore per un negozio PlayStation Direct in Europa. Il negozio Direct-to-consumer è stato una destinazione popolare per i clienti desiderosi che cercano di mettere le mani sulle console di nuova generazione famigeratamente difficili da acquisire, e la popolarità del negozio negli Stati Uniti ha senza dubbio ispirato Sony ad avviare simili operazioni sull'altra ...

