Ogni Mattina, fuori Alessio Viola (e Alessandro Banfi). Da gennaio Adriana Volpe farà solo intrattenimento (Di lunedì 14 dicembre 2020) Adriana Volpe, Alessio Viola Ogni Mattina cambia pelle. fuori Alessio Viola, resta solo Adriana Volpe. Con l’inizio del nuovo anno, il morning show di Tv8 abbandonerà la parte di informazione per rafforzare e raddoppiare la componente di intrattenimento. La scelta, come accennato, avrà una concreta ripercussione sulla conduzione. Alessio Viola, che curava principalmente il comparto dell’informazione all’interno del programma, lascerà l’incarico. Al timone di Ogni Mattina, pertanto, resterà soltanto Adriana Volpe. La scelta – come si legge in una nota stampa – è ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 dicembre 2020)cambia pelle., resta. Con l’inizio del nuovo anno, il morning show di Tv8 abbandonerà la parte di informazione per rafforzare e raddoppiare la componente di. La scelta, come accennato, avrà una concreta ripercussione sulla conduzione., che curava principalmente il comparto dell’informazione all’interno del programma, lascerà l’incarico. Al timone di, pertanto, resterà soltanto. La scelta – come si legge in una nota stampa – è ...

THANVXX : io ogni mattina quando alzo la testa dal cuscino e vedo che sono in ritardo per le lezioni - AnnamariaMI85 : RT @stefaniafaffi15: “La vita comincia ogni mattina un po’ dolce, un po’ amara Rimescoliamo e tutto diverrà uniforme... come il caffè”… - ProgettoTeatris : @lorysissy @de_giovannna @GaryBarlow ecco Lory che si accinge ogni mattina a darmi il BUONGIORNO! ???????? - ukeusui : RT @ukeusui: Ma ci credo che non riesco a studiare ogni notte vado a dormire alle due e ogni mattina mi sveglio tardi perché ho perso la ca… - GiovannaCalabr9 : @boker_or Grazie delle profonde riflessioni che regali ogni mattina. ?????????? -