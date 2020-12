Libia: Pd Senato deposita mozione su pescatori sequestrati (2) (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Adnkronos) - La mozione depositata dal Pd "impegna il Governo a mettere in campo tutte le iniziative politico diplomatiche necessarie al fine di riportare a casa l'intero personale di bordo dei pescherecci italiani sequestrati dalle milizie del generale Haftar al largo delle coste libiche già nei prossimi giorni, affinché sia consentito loro di fare ritorno nel nostro Paese e trascorrere il Natale con le proprie famiglie", si legge nel testo. Inoltre impegna l'esecutivo "a sollecitare il Governo egiziano perché la detenzione di Patrick Zaki cessi rapidamente, liberazione tanto più improcrastinabile alla luce del pesante deterioramento delle condizioni psico-fisiche del giovane e perché gli sia consentito di far ritorno in Italia; a sollecitare il Governo egiziano ad una fattiva e leale collaborazione con le autorità giudiziarie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Adnkronos) - Lata dal Pd "impegna il Governo a mettere in campo tutte le iniziative politico diplomatiche necessarie al fine di riportare a casa l'intero personale di bordo dei pescherecci italianidalle milizie del generale Haftar al largo delle coste libiche già nei prossimi giorni, affinché sia consentito loro di fare ritorno nel nostro Paese e trascorrere il Natale con le proprie famiglie", si legge nel testo. Inoltre impegna l'esecutivo "a sollecitare il Governo egiziano perché la detenzione di Patrick Zaki cessi rapidamente, liberazione tanto più improcrastinabile alla luce del pesante deterioramento delle condizioni psico-fisiche del giovane e perché gli sia consentito di far ritorno in Italia; a sollecitare il Governo egiziano ad una fattiva e leale collaborazione con le autorità giudiziarie ...

