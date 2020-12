Il Natale più triste | in Italia crescono le code davanti alle mense per i poveri

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’giallorossa è un Giano bifronte in cui chi è protetto dal sistema si sente intoccabile e cade sempre in piedi, mentre i normali cittadini, senza santi in Paradiso, rischiano di finire in ginocchio sotto i colpi della crisi. E così mentre l’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo, condannato in primo grado per falsificazione dei bilanci di Mps, mentre l’ex ministro dell’Economia Padona finisce in Unicredit, il mondo dell’economia reale si ritrova invece abbandonato a sé stesso. L’ultima, drammatica fotografia dell’abbandono della parte più fragile del Paese è arrivata in queste ore da Milano.file per fare i regali fuori dai negozi, nel capoluogo lombardo è andatamente in scena un’attesa ben più toccante, quella delle persone in coda per ricevere un pacco alimentare o pranzare alla mensa dei ...