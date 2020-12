Il fondo "Antonio Megalizzi" per le radio diventa legge (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lo scorso dicembre, a un anno dalla morte terribile di Antonio Megalizzi, grazie alla collaborazione di Raduni e del mondo delle radio universitarie, ho presentato una proposta di legge per creare un fondo, intitolato a suo nome e a quello del collega Bartosz Orent Niedzielski, per sostenere e promuovere l’attività delle radio universitarie. Grazie a un lavoro parlamentare che ha coinvolto anche altre forze politiche, quella proposta di legge è diventata un emendamento alla scorsa legge di bilancio con cui il fondo è stato finanziato con 1 milione di euro. Oggi, nonostante l’anno difficile che abbiamo trascorso a causa dell’emergenza sanitaria, il decreto che dà attuazione a quel fondo e stabilisce ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lo scorso dicembre, a un anno dalla morte terribile di, grazie alla collaborazione di Raduni e del mondo delleuniversitarie, ho presentato una proposta diper creare un, intitolato a suo nome e a quello del collega Bartosz Orent Niedzielski, per sostenere e promuovere l’attività delleuniversitarie. Grazie a un lavoro parlamentare che ha coinvolto anche altre forze politiche, quella proposta dita un emendamento alla scorsadi bilancio con cui ilè stato finanziato con 1 milione di euro. Oggi, nonostante l’anno difficile che abbiamo trascorso a causa dell’emergenza sanitaria, il decreto che dà attuazione a quele stabilisce ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Non era facile rimanere lucidi, ci abbiamo creduto fino in fondo' ??? Il pensiero di Antonio… - HuffPostItalia : Il fondo 'Antonio Megalizzi' per le radio diventa legge - docdrugztore : @affittozorro @stefaniaconti @AnnaM75 @FranceskoNew @DottAngeloC @Miti_Vigliero @Antonio_Caramia @manginobrioches… - gabri1967 : @antonio_anro @AlbertoLetizia2 @stanzaselvaggia Si può uscire ma - forse ti è sfuggito perché in fondo l'hanno rip… - cilento_news24 : Il Sole24h - Morto Antonio Merloni, l’industriale del «bianco» che fondò la Ardo -