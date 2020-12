Il Benfica su Bruno Peres | per la Roma può partire

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilha messo nel mirino, terzino classe 1990 della, e potrebbe tentare l’affondo nel mercato di gennaio. Il brasiliano è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e al momento non è arrivata alcuna offerta per il rinnovo.da quando è tornato nella capitale ha trovato spazio e fiducia, L'articolo