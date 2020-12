Gomez su Instagram: “Cari tifosi vi scrivo qui perchè non ho come difendermi. Quando me ne andrò si saprà la verità” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Papu Gomez continua a mostrare i segni di una rottura insanabile all’Atalanta con una storia sul suo profilo Instagram: “Cari tifosi Atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Volevo dirvi che Quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”. Foto: Instagram Gomez ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Papucontinua a mostrare i segni di una rottura insanabile all’Atalanta con una storia sul suo profiloAtalantini viqua perché non ho nessun modo die di parlare con voi. Volevo dirvi cheme nesila verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”. Foto:ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : #Atalanta, Gomez si sfoga: “Quando andrò via saprete tutta la verità”: Il messaggio Instagram del Papu è diretto ai… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Atalanta, Gomez si sfoga: “Quando andrò via saprete tutta la verità” Il messaggio Instagram del Papu è d… - NonCapiscer : RT @AgentiAnonimi: Le parole del Papu #Gomez su #Instagram. L’addio del capitano dell’#Atalanta è ormai certo. Ma non finirà qua... https:/… - FilippoRubu00 : ??#gomez pronto a lasciare l’#Atalanta! Attenzione alle parole dette su Instagram:”Cari tifosi Atalanta i vi scrivo… - AgentiAnonimi : Le parole del Papu #Gomez su #Instagram. L’addio del capitano dell’#Atalanta è ormai certo. Ma non finirà qua... -