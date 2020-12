Flavio Briatore difende il figlio dagli attacchi degli haters sul web: la sua risposta è epica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Da qualche giorno Nathan Falco Briatore ha riabbracciato la sua mamma Elisabetta Gregoraci. Madre e figlio sono stati lontani per ben tre mesi. La showgirl, infatti, ha scelto di lasciare il Grande Fratello Vip proprio perchè non riusciva a sopportare ulteriormente la mancanza del piccolo Nathan e perchè voleva trascorrere con lui il Natale. Mentre mamma Ely era nella casa più spiata d’Italia, Nathan è stato con papà, Flavio Briatore. Il noto imprenditore ha dovuto difendere suo figlio anche dagli attacchi degli haters sul web. Briatore Jr. è stato insultato per il suo aspetto e questa cosa, oltre a ferire profondamente Flavio, ha scatenato anche la sua ira. Il quale senza troppo giri ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Da qualche giorno Nathan Falcoha riabbracciato la sua mamma Elisabetta Gregoraci. Madre esono stati lontani per ben tre mesi. La showgirl, infatti, ha scelto di lasciare il Grande Fratello Vip proprio perchè non riusciva a sopportare ulteriormente la mancanza del piccolo Nathan e perchè voleva trascorrere con lui il Natale. Mentre mamma Ely era nella casa più spiata d’Italia, Nathan è stato con papà,. Il noto imprenditore ha dovutore suoanchesul web.Jr. è stato insultato per il suo aspetto e questa cosa, oltre a ferire profondamente, ha scatenato anche la sua ira. Il quale senza troppo giri ...

