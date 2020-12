Concorso insegnanti di religione | dopo 17 anni dal primo e unico bando | trovata l’intesa tra Azzolina e Bassetti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ una decisione storica: entro il 2021 si terrà ilper l’assunzione deglidicattolica. A circa diciassettedalla prima, e finora unica, procedura concorsuale ordinaria bandita nel febbraio 2004 in attuazione della Legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento dellacattolica, oggi pomeriggio la ministra dell’Istruzione, Lucia, e il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero, hanno sottoscrittosulnecessaria per poter procedere con ilvero e proprio che sarà emanato nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di coprire i posti che saranno vacanti e disponibili nel prossimo triennio. Nel ...