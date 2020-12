Roma, troppa gente in strada: chiusa l’area di Fontana di Trevi (Di domenica 13 dicembre 2020) L’epidemia non ferma lo shopping natalizio e la voglia di passeggiare in strada assaporando un’aria di festa che purtoppo quest’anno ha un retrogusto un pò amaro. Anche questo pomeriggio si segnalano incauti assembramenti nel centro della Capitale che rendono impossibile il mantenimento della distanza di sicurezza e, più in generale, l’osservanza delle norme anti Covid. In modo particolare, le pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale sono intervenute per chiudere momentaneamente l’area di Fontana di Trevi, presa d’assalto da un considerevole numero di persone. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 1.339 nuovi casi e 27 decessi. D’Amato: ‘Va mantenuta una linea di rigore’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020) L’epidemia non ferma lo shopping natalizio e la voglia di passeggiare inassaporando un’aria di festa che purtoppo quest’anno ha un retrogusto un pò amaro. Anche questo pomeriggio si segnalano incauti assembramenti nel centro della Capitale che rendono impossibile il mantenimento della distanza di sicurezza e, più in generale, l’osservanza delle norme anti Covid. In modo particolare, le pattuglie del I Gruppodella Polizia Locale sono intervenute per chiudere momentaneamentedidi, presa d’assalto da un considerevole numero di persone. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 1.339 nuovi casi e 27 decessi. D’Amato: ‘Va mantenuta una linea di rigore’ su Il Corriere della Città.

fanpage : Ultim'ora Chiusa Fontana di Trevi dopo quanto successo questa Domenica - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Troppa gente per strada a Roma, i vigili chiudono Fontana di Trevi - CorriereCitta : Roma, troppa gente in strada: chiusa l’area di Fontana di Trevi - paolorm2012 : Troppa gente per strada a Roma, i vigili chiudono Fontana di Trevi - paolorm2012 : Troppa gente per strada a Roma, i vigili chiudono Fontana di Trevi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma troppa Troppa gente per strada a Roma, i vigili chiudono Fontana di Trevi Fanpage.it Roma, assembramenti in Centro: isolata zona Fontana di Trevi. Chiuse metro Spagna e Flaminio Tante, tantissime, probabilmente troppe persone in Centro a Roma. Assembramenti a Fontana di Trevi, nel cuore della Capitale. Per questo gli agenti della polizia locale gruppo Trevi ... Troppa gente per strada a Roma, i vigili chiudono Fontana di Trevi La Polizia Locale ha chiuso l’area di Fontana di Trevi, nel centro di Roma, in conseguenza dei massicci assembramenti di persone che rendevano ... Tante, tantissime, probabilmente troppe persone in Centro a Roma. Assembramenti a Fontana di Trevi, nel cuore della Capitale. Per questo gli agenti della polizia locale gruppo Trevi ...La Polizia Locale ha chiuso l’area di Fontana di Trevi, nel centro di Roma, in conseguenza dei massicci assembramenti di persone che rendevano ...