Recovery Fund | agli italiani non piacciono le task force

Di domenica 13 dicembre 2020) Il sondaggio: per il 65% è il governo che deve gestire i fondi Ue. Se lo fanno i tecnici la politica viene delegittimata

Dei 209 miliardi previsti dal Recovery Fund per l’Italia il Governo ha messo nero su bianco i progetti per una cifra di circa 196 mld. E alla Salute ne vanno 9 mld (il 4,6%) per puntare sul rinnovamen ...Il vicepresidente del consiglio regionale della Regione : «Ci aiuterà la tecnologia». Tra i progetti legati al Recovery fund è previsto un maxi-investimento di 850 milioni proprio sulla sanità. E sull ...