Perché WhatsApp è importante per Facebook (Di domenica 13 dicembre 2020) La famosa app di messaggistica per ora non è molto redditizia, ma Facebook ha un piano di business, sempre che l'antitrust americano non arrivi prima Leggi su ilpost (Di domenica 13 dicembre 2020) La famosa app di messaggistica per ora non è molto redditizia, maha un piano di business, sempre che l'antitrust americano non arrivi prima

elenavilla3 : RT @ilpost: Perché WhatsApp è importante per Facebook - ItaFideiussioni : RT @ilpost: Perché WhatsApp è importante per Facebook - ilpost : Perché WhatsApp è importante per Facebook - amoibangtan : @damoonfra mi leggi nella mente perché stavo per chiedertelo su whatsapp - Luca60327777 : @Proana2001 scusa vorrei entrare nel gruppo WhatsApp perché vorrei chiedere consigli su come nascondere ai miei gen… -