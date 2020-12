Palermo-Casertana, firme rosa d’autore: Biffi-Cecconi nell’anno del Double, Centofanti-Rizzolo in Serie B e la doppietta di Modica (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Palermo vuole dimenticare il passo falso di Foggia e rimettersi subito in carreggiata.I rosanero non possono permettersi di sbagliare nella sfida interna contro la Casertana, in programma al "Renzo Barbera" domenica 13 dicembre alle ore 14,30. Gli uomini di Roberto Boscaglia al momento occupano l'undicesima posizione in classifica, ad appena un punto dalla zona play-off presidiata attualmente dalla Vibonese. I campani hanno invece totalizzato 12 punti e si ritrovano appena sopra l'area play-out, dalla quale sono usciti dopo la vittoria di lunedì contro il Monopoli.L'ultimo precedente tra le due squadre nell'impianto di Viale del Fante risale al 25 ottobre del 1992, quando i ragazzi guidati da Angelo Orazi si imposero per 2-0 grazie alle reti di Biffi e Cecconi. Quella stagione per il ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilvuole dimenticare il passo falso di Foggia e rimettersi subito in carreggiata.Inero non possono permettersi di sbagliare nella sfida interna contro la, in programma al "Renzo Barbera" domenica 13 dicembre alle ore 14,30. Gli uomini di Roberto Boscaglia al momento occupano l'undicesima posizione in classifica, ad appena un punto dalla zona play-off presidiata attualmente dalla Vibonese. I campani hanno invece totalizzato 12 punti e si ritrovano appena sopra l'area play-out, dalla quale sono usciti dopo la vittoria di lunedì contro il Monopoli.L'ultimo precedente tra le due squadre nell'impianto di Viale del Fante risale al 25 ottobre del 1992, quando i ragazzi guidati da Angelo Orazi si imposero per 2-0 grazie alle reti di. Quella stagione per il ...

