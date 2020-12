Il Milan è sempre vigile su Thauvin: spunta l’ipotesi per averlo già a gennaio (Di domenica 13 dicembre 2020) Florian Thauvin è in grandissima forma: nella partita di ieri ha messo a segno una rete e ha fornito un prezioso assist nella vittoria per 2 a 1 del suo Marsiglia contro il Monaco. Il Milan è sempre vigile su di lui e cercherà di fare di tutto per acquistarlo essendo in scadenza di contratto. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Florianè in grandissima forma: nella partita di ieri ha messo a segno una rete e ha fornito un prezioso assist nella vittoria per 2 a 1 del suo Marsiglia contro il Monaco. Ilsu di lui e cercherà di fare di tutto per acquistarlo essendo in scadenza di contratto. L'articolo

