Lazio-Verona, Fares: "All'Olimpico per risalire la classifica, pronti a dare il 100%" (Di sabato 12 dicembre 2020) "È emozionante ritrovare la mia ex squadra, ho indossato questi colori per cinque anni, sono felice di rivedere tutti. Mi auguro possa essere una bella partita. Giochiamo ogni tre giorni, è molto stancante, sulle corsie ci alterniamo".Sono le parole di Mohamed Fares che, intervenuto a pochi istanti dal fischio d'inizio di Lazio-Verona ai microfoni di "Lazio Style Channel", si è soffermato a parlare dell'importanza della gara di questa sera che darà la possibilità ai biancocelesti di rilanciarsi in campionato dopo un avvio di stagione altalenante. "Alla Lazio mi sto trovando bene. Il Verona sta facendo bene, noi oggi scendiamo in campo per risalire la classifica, sarà dura ma metteremo tutto in campo".

