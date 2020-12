La ragazza in viaggio da nord a sud trovata positiva: 'Non sono tornata per le feste coi nonni, purtroppo sono morti' (Di sabato 12 dicembre 2020) La giovane, giunta da Torino, scrive a PalermoToday e spiega come sono andate le cose 'correggendo' quello che aveva detto nelle scorse ore il commissario per l'emergenza covid: 'Non sono qui per un ... Leggi su today (Di sabato 12 dicembre 2020) La giovane, giunta da Torino, scrive a PalermoToday e spiega comeandate le cose 'correggendo' quello che aveva detto nelle scorse ore il commissario per l'emergenza covid: 'Nonqui per un ...

Notiziedi_it : La ragazza in viaggio da nord a sud trovata positiva: “Non sono tornata per le feste coi nonni, purtroppo sono mort… - romatoday : La ragazza in viaggio da nord a sud trovata positiva: 'Non sono tornata per le feste coi nonni, purtroppo sono mort… - LauBucciarelli : Viaggio a Tokyo - Una brava ragazza - sergimagugliani : RT @Today_it: La ragazza in viaggio da nord a sud trovata positiva: 'Non sono tornata per le feste coi nonni, purtroppo sono morti' https:/… - FraLauricella : @francesco_scoma Il Governo ha vietato gli spostamenti perché poi succede che persone positive si mettano in viaggi… -