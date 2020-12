Juventus, la lista dei convocati: Pirlo sorprende ancora (Di sabato 12 dicembre 2020) La Juventus ufficializza la lista dei convocati, stilata da Andrea Pirlo, per la gara in programma domani, alle 18, contro il Genoa. ancora out per infortunio Giorgio Chiellini. Rientra, invece, Alvaro Morata dopo la riduzione della squalifica. Juventus: i convocati di Pirlo La sorpresa è la presenza del giovane portiere Franco Israel, che prenderà il posto di Pinsoglio. Il terzo portiere è stato espulso la scorsa settimana durante il derby. Leggi anche:Genoa Juventus, Pirlo in conferenza rimprovera Cuadrado: il motivo Confermata nuovamente la convocazione per Dragusin mentre, in attacco, ci sarà spazio anche per Cosimo Marco Da Graca. -2?4? ore a #GenoaJuveEcco i convocati bianconeri! #ForzaJuve ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 dicembre 2020) Laufficializza ladei, stilata da Andrea, per la gara in programma domani, alle 18, contro il Genoa.out per infortunio Giorgio Chiellini. Rientra, invece, Alvaro Morata dopo la riduzione della squalifica.: idiLa sorpresa è la presenza del giovane portiere Franco Israel, che prenderà il posto di Pinsoglio. Il terzo portiere è stato espulso la scorsa settimana durante il derby. Leggi anche:Genoain conferenza rimprovera Cuadrado: il motivo Confermata nuovamente la convocazione per Dragusin mentre, in attacco, ci sarà spazio anche per Cosimo Marco Da Graca. -2?4? ore a #GenoaJuveEcco ibianconeri! #ForzaJuve ...

