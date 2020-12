In Corea del Sud c’è stato l’aumento giornaliero di casi di coronavirus più alto dall’inizio della pandemia (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel suo più recente aggiornamento giornaliero, la Corea del Sud ha comunicato di aver individuato in un giorno 950 nuovi casi di contagio da coronavirus, alcune decine in più rispetto ai 909 casi del 29 febbraio, che fin qui erano Leggi su ilpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel suo più recente aggiornamento, ladel Sud ha comunicato di aver individuato in un giorno 950 nuovidi contagio da, alcune decine in più rispetto ai 909del 29 febbraio, che fin qui erano

Jacky4everdix : RT @ilpost: In Corea del Sud c’è stato l’aumento giornaliero di casi di coronavirus più alto dall’inizio della pandemia - TuttoQuaNews : RT @ilpost: In Corea del Sud c’è stato l’aumento giornaliero di casi di coronavirus più alto dall’inizio della pandemia - ilpost : In Corea del Sud c’è stato l’aumento giornaliero di casi di coronavirus più alto dall’inizio della pandemia - Dana79479939 : RT @LG_1974: @MarcoRizzoPC Non posso che ammirarla per la coerenza. Le rammento, però, che nulla e nessuno le impedisce di salire su un ae… - ikigaiisvt : @samdaymxrning no se torna nero alice vado in corea a ringraziarlo SAREBBE LA COSA MIGLIORE DEL 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del Corea del Nord, la sorella di Kim contro Seoul per le dichiarazioni sul Covid: "Pagherete" Rai News In Corea del Sud c’è stato l’aumento giornaliero di casi di coronavirus più alto dall’inizio della pandemia

Nel suo più recente aggiornamento giornaliero, la Corea del Sud ha comunicato di aver individuato in un giorno 950 nuovi casi di contagio da coronavirus, ...

IL CORONAVIRUS NEL MONDO, LA SETTIMANA DAL 5 ALL'11 DICEMBRE

Roma, 11 dic. (askanews) - Le immagini sull'emergenza Covid-19 nel mondo nella settimana 5-11 dicembre 2020. COREA DEL SUD Il regista sudcoreano Kim Ki-duk, 59 anni, è morto in Lettonia, in seguito a ...

Nel suo più recente aggiornamento giornaliero, la Corea del Sud ha comunicato di aver individuato in un giorno 950 nuovi casi di contagio da coronavirus, ...Roma, 11 dic. (askanews) - Le immagini sull'emergenza Covid-19 nel mondo nella settimana 5-11 dicembre 2020. COREA DEL SUD Il regista sudcoreano Kim Ki-duk, 59 anni, è morto in Lettonia, in seguito a ...