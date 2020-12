I risultati di Serie B, 11ª giornata: scatto dell’Empoli, la Salernitana si ferma. La classifica (Di sabato 12 dicembre 2020) Si è giocata un’altra giornata del campionato di Serie B, risultati interessanti nell’11ª giornata. Nel primo match tutto facile per il Chievo che ha avuto la meglio della Reggina. Il colpo più significativo è stato quello dell’Empoli, colpo grosso contro l’Entella e ben 5 gol rifilati. Tonfo della Salernitana che ha perso contro il Brescia, blitz della Reggiana contro il Cosenza. Gol e spettacolo tra Cremonese e Ascoli e in Lecce-Frosinone, il Pisa ha la meglio del Pordenone con il minimo sforzo. I risultati di Serie B, 11ª giornata Venerdì Chievo-Reggina 3-0 Sabato Brescia-Salernitana 3-1 Cosenza-Reggiana 0-1 Cremonese-Ascoli 3-3 Entella-Empoli 2-5 Lecce-Frosinone 2-2 Pisa-Pordenone 1-0 La ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 dicembre 2020) Si è giocata un’altradel campionato diB,interessanti nell’11ª. Nel primo match tutto facile per il Chievo che ha avuto la meglio della Reggina. Il colpo più significativo è stato quello, colpo grosso contro l’Entella e ben 5 gol rifilati. Tonfo dellache ha perso contro il Brescia, blitz della Reggiana contro il Cosenza. Gol e spettacolo tra Cremonese e Ascoli e in Lecce-Frosinone, il Pisa ha la meglio del Pordenone con il minimo sforzo. IdiB, 11ªVenerdì Chievo-Reggina 3-0 Sabato Brescia-3-1 Cosenza-Reggiana 0-1 Cremonese-Ascoli 3-3 Entella-Empoli 2-5 Lecce-Frosinone 2-2 Pisa-Pordenone 1-0 La ...

