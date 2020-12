Caso Zaki, una disperata lettera alla famiglia e richiesta di aiuto (Di sabato 12 dicembre 2020) La lettera pubblicata dagli attivisti sulla pagina Facebook “Patrick Libero” svela la disperazione dello studente detenuto. “Le recenti decisioni sono deludenti come al solito, senza una ragione comprensibile. Ho ancora problemi alla schiena e ho bisogno di forti antidolorifici e di qualcosa per dormire meglio”. Apre così la lettera mandata alla sua famiglia dal carcere di Tora da Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato all’aeroporto del Cairo lo scorso 7 Febbraio. La lettera è stata pubblicata sul gruppo Facebook “Patrick Libero” gestito da attivisti che ne richiedono costantemente la scarcerazione, preoccupati per lo stato di salute fisica e mentale del ragazzo. Eppure la lettera risulta spiazzare ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) Lapubblicata dagli attivisti sulla pagina Facebook “Patrick Libero” svela la disperazione dello studente detenuto. “Le recenti decisioni sono deludenti come al solito, senza una ragione comprensibile. Ho ancora problemischiena e ho bisogno di forti antidolorifici e di qualcosa per dormire meglio”. Apre così lamandatasuadal carcere di Tora da Patrick, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato all’aeroporto del Cairo lo scorso 7 Febbraio. Laè stata pubblicata sul gruppo Facebook “Patrick Libero” gestito da attivisti che ne richiedono costantemente la scarcerazione, preoccupati per lo stato di salute fisica e mentale del ragazzo. Eppure larisulta spiazzare ...

“Le recenti decisioni sono deludenti come al solito, senza una ragione comprensibile. Ho ancora problemi alla schiena e ho bisogno di forti antidolorifici e di qualcosa per dormire meglio”. Inizia cos ...

Le parole dello studente Unibo dalla prigione di Tora, in Egitto. “Il mio stato mentale non è un granché dall'ultima udienza”. Amnesty definisce "allarmanti" le sue condizioni ...

