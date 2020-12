Tiziano Ferro per Telefono Amico, 2 videochiamate all’asta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tiziano Ferro per Telefono Amico, all’asta le sue chiamate per Natale. La nuova iniziativa solidale di Tiziano Ferro riguarda due videochiamate natalizie che effettuerà il 24 e il 25 dicembre, all’asta per sostenere l’organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia. +71%, l’incremento delle chiamate a Telefono Amico in questo 2020 di pandemia: dall’inizio dell’emergenza Covid-19 ad oggi, Telefono Amico ha registrato un netto aumento delle telefonate. Tiziano Ferro, da sempre attento alla salute mentale, ha voluto dare il suo contributo alla causa e sostenere l’organizzazione attraverso ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020)perle sue chiamate per Natale. La nuova iniziativa solidale diriguarda duenatalizie che effettuerà il 24 e il 25 dicembre,per sostenere l’organizzazione di volontariatoItalia. +71%, l’incremento delle chiamate ain questo 2020 di pandemia: dall’inizio dell’emergenza Covid-19 ad oggi,ha registrato un netto aumento delle telefonate., da sempre attento alla salute mentale, ha voluto dare il suo contributo alla causa e sostenere l’organizzazione attraverso ...

Pino__Merola : Tiziano Ferro, il nuovo singolo Casa a Natale - danielepasotti3 : RT @MoniaaPatti: Non potevo nascere fan di Tiziano Ferro? Avrei vissuto una vita tranquilla e serena e invece no... ?? - radiolisola : #NowPlaying: Tiziano Ferro - Valore Assoluto - unchamo2019 : #NowPlaying? Imbranato by Tiziano Ferro - MoniaaPatti : Non potevo nascere fan di Tiziano Ferro? Avrei vissuto una vita tranquilla e serena e invece no... ?? -