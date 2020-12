Sartù di riso di Mattia e Mauro Improta | le ricette delle feste di Natale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Che golosità la ricetta deldidiper leE’ sempre mezzogiorno di oggi 11 dicembre 2020 ma soprattutto per ledi. Sono tantissime leE’ sempre mezzogiorno che gli chef e i maestri in cucina stanno suggerendo in questi giorni per ledie ildidiImporta non possiamo perderlo. Un primo piatto della tradizione napoletana, un piatto per lema non solo, possiamo preparare ildiin gran quantità e consumarlo anche nei giorni successivi. Non perdete questa ricetta di oggi di...