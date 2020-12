Dall'Europa sanzioni “cosmetiche” alla Turchia, Erdogan ringrazia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nello stesso giorno in cui l’Unione europea annunciava alla stampa il suo Documento sul Regime globale di sanzioni sui diritti umani, ispirato al Magnitsky Act degli Stati Uniti, il presidente francese Emmanuel Macron chiariva in una conferenza stampa con il suo omologo egiziano Sisi, ospite all’Eliseo, che non avrebbe condizionato la vendita delle armi all’Egitto al rispetto dei diritti umani in quello stesso paese. Si tratta della stessa Francia che assieme a Grecia e Cipro ha chiesto con forza, nel vertice del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, l’applicazione di dure sanzioni contro Ankara, come l’embargo sulle armi e la sospensione degli accordi di Unione doganale. Questo contradditorio comportamento è un chiaro esempio dell’adozione di un doppio standard che alcuni paesi europei applicano da tempo nei confronti della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nello stesso giorno in cui l’Unione europea annunciavastampa il suo Documento sul Regime globale disui diritti umani, ispirato al Magnitsky Act degli Stati Uniti, il presidente francese Emmanuel Macron chiariva in una conferenza stampa con il suo omologo egiziano Sisi, ospite all’Eliseo, che non avrebbe condizionato la vendita delle armi all’Egitto al rispetto dei diritti umani in quello stesso paese. Si tratta della stessa Francia che assieme a Grecia e Cipro ha chiesto con forza, nel vertice del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, l’applicazione di durecontro Ankara, come l’embargo sulle armi e la sospensione degli accordi di Unione doganale. Questo contradditorio comportamento è un chiaro esempio dell’adozione di un doppio standard che alcuni paesi europei applicano da tempo nei confronti della ...

