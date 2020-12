“Come avete potuto?”. La scoperta dei genitori sulla tomba di Miriam, morta a 5 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’orribile accadimento ha toccato la famiglia Laezza. Una stoia raccontata ai microfoni di fanpage.it da Giovanni Laezza, la quota azzurra della famiglia. Giovanni è il papà della piccola Miriam, orgoglioso e fiero di quella che sarà per sempre la sua bambina. Un padre ancora incredulo mentre racconta quello che è accaduto la scorsa notte a Crispano. Crispano è in provincia di Napoli, e la moglie di Giovanni Laezza, Antonella Palladino, la scorsa mattina si è recata al cimitero di Cardito-Crispano come al solito. La sua consueta visita alla figlia, deceduta a 5 anni nell’ottobre 2019. Una volta giunta sul luogo della sepoltura, la signora Palladino ha fatto l’amara scoperta: qualcuno ha fatto sparire un paio dei giocattoli che i genitori appoggiano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’orribile accadimento ha toccato la famiglia Laezza. Una stoia raccontata ai microfoni di fanpage.it da GiovLaezza, la quota azzurra della famiglia. Giovè il papà della piccola, orgoglioso e fiero di quella che sarà per sempre la sua bambina. Un padre ancora incredulo mentre racconta quello che è accaduto la scorsa notte a Crispano. Crispano è in provincia di Napoli, e la moglie di GiovLaezza, Antonella Palladino, la scorsa mattina si è recata al cimitero di Cardito-Crispano come al solito. La sua consueta visita alla figlia, deceduta a 5nell’ottobre 2019. Una volta giunta sul luogo della sepoltura, la signora Palladino ha fatto l’amara: qualcuno ha fatto sparire un paio dei giocattoli che iappoggiano ...

