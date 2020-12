Cattelan lascia X Factor dopo 10 anni (e fa più notizia della vincitrice) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cattelan lascia X Factor ed è subito calamita d’attenzione per quanto riguarda pubblico dei social network e per quanto riguarda i titoli dei giornali. Quasi fa passare in secondo piano la vittoria di Casadilego, la ragazza di 17 anni che ha conquistato i quattro giudici e il pubblico a casa. Ma la vera notizia della serata, a quanto pare, è l’addio dello storico conduttore, dopo ben 10 anni da protagonista. E questo deve far riflettere il team di produzione del talent sul binomio che, nel corso del tempo, Cattelan è riuscito a creare con il format. LEGGI ANCHE > Ma voi l’avete visto il video originale di Carote? Cattelan lascia X Factor, la reazione alla notizia ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020)ed è subito calamita d’attenzione per quanto riguarda pubblico dei social network e per quanto riguarda i titoli dei giornali. Quasi fa passare in secondo piano la vittoria di Casadilego, la ragazza di 17che ha conquistato i quattro giudici e il pubblico a casa. Ma la veraserata, a quanto pare, è l’addio dello storico conduttore,ben 10da protagonista. E questo deve far riflettere il team di produzione del talent sul binomio che, nel corso del tempo,è riuscito a creare con il format. LEGGI ANCHE > Ma voi l’avete visto il video originale di Carote?, la reazione alla...

