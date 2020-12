Boateng: “Messi dovrebbe andare al Napoli per onorare Maradona” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Intervistato dalla ESPN, Kevin Prince Boateng, centrocampista del Monza, ha parlato della sua parentesi di 6 mesi al Barcellona, dove ha conosciuto Messi. Proprio al 10 argentino, Boateng ha fatto un invito interessante, chiudere la carriera al Napoli per emulare Maradona. Queste le sue parole: “Spesso sento del paragone tra Messi e Maradona e allora faccio una proposta a Leo. dovrebbe andare al Napoli dopo la scadenza del suo contratto col Barcellona. Sarebbe fantastico se fosse lui stesso a chiamare De Laurentiis e dirgli, vengo. Potrebbe dire: ‘Non danno più la maglia numero 10, ma mi piacerebbe onorare il 10 di Maradona e venire a giocare un anno o due al Napoli, senza pensare ai soldi, solo per il cuore. Magari poi gli riesce di vincere uno ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Intervistato dalla ESPN, Kevin Prince, centrocampista del Monza, ha parlato della sua parentesi di 6 mesi al Barcellona, dove ha conosciuto Messi. Proprio al 10 argentino,ha fatto un invito interessante, chiudere la carriera alper emulare Maradona. Queste le sue parole: “Spesso sento del paragone tra Messi e Maradona e allora faccio una proposta a Leo.aldopo la scadenza del suo contratto col Barcellona. Sarebbe fantastico se fosse lui stesso a chiamare De Laurentiis e dirgli, vengo. Potrebbe dire: ‘Non danno più la maglia numero 10, ma mi piacerebbeil 10 di Maradona e venire a giocare un anno o due al, senza pensare ai soldi, solo per il cuore. Magari poi gli riesce di vincere uno ...

ItaSportPress : Boateng: 'Messi vada al Napoli ma senza pensare ai soldi' - - sportface2016 : #Napoli Il consiglio di #Boateng a Leo #Messi: 'Dovrebbe andare agli allenamenti in elicottero' - serieAnews_com : ?? La pazza idea di Boateng per l'ex compagno di squadra Messi É realizzabile? #Boateng #kevinprinceboateng #Messi… - NCN_it : VIDEO – INCREDIBILE BOATENG: “MESSI, CHIAMA IL NAPOLI E DICI: ‘VOGLIO GIOCARE LÌ PER ONORARE MARADONA” #Boateng… - armandoluongo10 : RT @napolista: Boateng spinge Messi al Napoli: “Sarebbe bellissimo se onorasse così Maradona” L’intervista a ESPN: “Mi piacerebbe vederlo c… -