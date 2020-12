Ai ragazzi "speciali" un luogo tutto per loro all'Istituto Alberghiero di Pescara. (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Casa del Gusto veicola l'apprendimento per ragazzi che anche nel vissuto quotidiano trovano difficoltà, la scuola è la loro seconda casa dove trascorrono molte ore della giornata e aver costruito ... Leggi su pescaranews (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Casa del Gusto veicola l'apprendimento perche anche nel vissuto quotidiano trovano difficoltà, la scuola è laseconda casa dove trascorrono molte ore della giornata e aver costruito ...

pescaranews : Ai ragazzi 'speciali' un luogo tutto per loro all’Istituto Alberghiero di Pescara. - serenobit : @altrogiornorai1 @serenabortone Grande papà libro che prenderò e mi regalerò x Natale con il cuore sempre con ragaz… - chlebnikov012 : RT @severusmagiustu: @Simo_Fiore Ti chiedo scusa se hai dovuto leggere una nefandezza simile. Non merita considerazione. Io lavoro con dei… - GINA32451015 : @LidaSezOlbia Buongiorno ragazzi speciali ciao principessa ?????? - Pierpi00 : Vedere gioire cosi due persone per un aereo fa bene al cuore. Siete speciali ragazzi.... Grazie ????????#gregorelli… -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzi speciali Grazie a SportAbili i ragazzi speciali vanno a cavallo di un sogno nel maneggio di Roddi La Stampa Orlandina, Sodini: “Dobbiamo crescere”. Di Paolantonio: “Limitati loro tiratori”

Terza sconfitta consecutiva per l'Orlandina Basket di coach Marco Sodini sul campo di Mantova. La prima trasferta è probabilmente la più deludente dal punto di vista del gioco, che nelle prime tre usc ...

E' uscito il Calendario 2021 di "Oltre lo Sport" Onlus

É fresco di stampa il calendario 2021 degli amici dell’associazione “Oltre Lo Sport” di Udine che, dal 1993, attraverso l’attività sportiva e le materie ludiche, lavora ...

Terza sconfitta consecutiva per l'Orlandina Basket di coach Marco Sodini sul campo di Mantova. La prima trasferta è probabilmente la più deludente dal punto di vista del gioco, che nelle prime tre usc ...É fresco di stampa il calendario 2021 degli amici dell’associazione “Oltre Lo Sport” di Udine che, dal 1993, attraverso l’attività sportiva e le materie ludiche, lavora ...