A breve inizierà alla Camera dei deputati l'iter della Riforma dello sport, chiesta a gran voce da molti esponenti politici e sospinta dal ministro dello sport Spadafora. Il clima tra governo e Coni ...

Riforma dello sport, chiesta audizione di Bach in commissione

Il deputato Valente (M5S) ha chiesto di chiamare in commissione parlamentare il presidente Thomas Bach per riferire i punti critici della riforma sollevati da quest'ultimo.

