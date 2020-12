Regeni: madre Giulio, 'nostra lotta va avanti, non ci fermeremo' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Qualche tempo fa nessuno avrebbe pensato che saremmo arrivati dove siamo oggi. E' una tappa importante nella ricerca delle verità ma anche per la democrazia italiana e non solo. Nessuno ci avrebbe scommesso, noi invece scommettiamo che ce ne saranno altre anche perché noi non ci fermiamo". Lo ha detto Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni, collegata via streaming alla conferenza stampa che si è svolta alla Camera sulla chiusura dell'inchiesta della procura di Roma sul sequestro e la morte del ricercatore italiano. "La nostra lotta di famiglia è diventata grazie al popolo giallo, alla 'scorta mediatica' e alla politica che ci segue, una lotta di civiltà per diritti umani nella memoria di Giulio che ha prima illuminato la situazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Qualche tempo fa nessuno avrebbe pensato che saremmo arrivati dove siamo oggi. E' una tappa importante nella ricerca delle verità ma anche per la democrazia italiana e non solo. Nessuno ci avrebbe scommesso, noi invece scommettiamo che ce ne saranno altre anche perché noi non ci fermiamo". Lo ha detto Paola Deffendi,di, collegata via streaming alla conferenza stampa che si è svolta alla Camera sulla chiusura dell'inchiesta della procura di Roma sul sequestro e la morte del ricercatore italiano. "Ladi famiglia è diventata grazie al popolo giallo, alla 'scorta mediatica' e alla politica che ci segue, unadi civiltà per diritti umani nella memoria diche ha prima illuminato la situazione ...

Regeni, quattro 007 egiziani verso processo - Cronaca Agenzia ANSA Regeni: madre Giulio, 'nostra lotta va avanti, non ci fermeremo'

Giulio Regeni, per quattro 007 egiziani possibile il processo in Italia

Regeni, i genitori di Giulio: "Niente ci ferma, la nostra lotta è diventata di civiltà"

