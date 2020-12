Psg, Neymar giura amore: “Non penso ad andarmene”. E quel pallone (e il vino) sulla scrivania… (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una serata da protagonista per Neymar che ha trascinato il suo Psg nel successo contro il Basaksehir in Champions League. Con una tripletta nel 5-1 finale, il brasiliano è stato il man of the match portandosi pure il pallone a casa. Al termine della gara, O'Ney si è preso la scena per le sue dichiarazioni al miele verso il club parigini ma anche per il meritato relax successivo alla partita.Neymar: dal campo al... pccaption id="attachment 1063389" align="alignnone" width="363" Neymar Psg (twitter Psg)/captionAi microfoni di RMC Sport, l'asso brasiliano ha allontanato anche le voci di un possibile addio al Psg giurando amore al club: "Sono molto contento qui a Parigi. Sono molto felice al club, con i miei compagni di squadra", ha detto Neymar. "L'idea di partire non mi ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una serata da protagonista perche ha trascinato il suo Psg nel successo contro il Basaksehir in Champions League. Con una tripletta nel 5-1 finale, il brasiliano è stato il man of the match portandosi pure ila casa. Al termine della gara, O'Ney si è preso la scena per le sue dichiarazioni al miele verso il club parigini ma anche per il meritato relax successivo alla partita.: dal campo al... pccaption id="attachment 1063389" align="alignnone" width="363"Psg (twitter Psg)/captionAi microfoni di RMC Sport, l'asso brasiliano ha allontanato anche le voci di un possibile addio al Psgndoal club: "Sono molto contento qui a Parigi. Sono molto felice al club, con i miei compagni di squadra", ha detto. "L'idea di partire non mi ...

