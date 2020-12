Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma: “Volevo suicidarmi per colpa di mio padre”. Ma Francesco Chiofalo: “Una ca***a pazzesca” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “A causa di mio padre ho cominciato a tagliarmi, volevo suicidarmi”. Le rivelazioni di Selvaggia Roma al “Grande Fratello Vip” hanno colpito il pubblico televisivo. L’influencer ha raccontato il suo rapporto travagliato con il padre, che l’avrebbe abbandonata nel corso della sua vita. “Non vedo mio padre da quando avevo 15 anni ma prima di quell’età l’ho visto molto raramente. Vedevo più le sue spalle che lui, e sentivo parole che una figlia non dovrebbe sentire”, ha confidato ad Alfonso Signorini mentre le lacrime scendevano sul suo volto. C’è però chi prova a smentirla. Secondo il suo ex Francesco Chiofalo, con cui ha partecipato a “Temptation Island”, sarebbe tutta un’invenzione: “Quella che lei ha detto è una cag**a pazzesca, ma che si è fumata?”. Ecco cosa ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “A causa di mio padre ho cominciato a tagliarmi, volevo”. Le rivelazioni dial “Vip” hanno colpito il pubblico televisivo. L’influencer ha raccontato il suo rapporto travagliato con il padre, che l’avrebbe abbandonata nel corso della sua vita. “Non vedo mio padre da quando avevo 15 anni ma prima di quell’età l’ho visto molto raramente. Vedevo più le sue spalle che lui, e sentivo parole che una figlia non dovrebbe sentire”, ha confidato ad Alfonso Signorini mentre le lacrime scendevano sul suo volto. C’è però chi prova a smentirla. Secondo il suo ex, con cui ha partecipato a “Temptation Island”, sarebbe tutta un’invenzione: “Quella che lei ha detto è una cag**a pazzesca, ma che si è fumata?”. Ecco cosa ha ...

