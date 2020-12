WhatsApp, come fare shopping in chat con la funzione Carrello (Di mercoledì 9 dicembre 2020) WhatsApp ha introdotto una nuova funzione, chiamata Carrello, che permette di fare shopping, effettuare acquisti direttamente in chat Tutti noi conosciamo siti online in cui fare acquisti e ricevere i prodotti comprati comodamente a casa. Infatti se pensiamo a portali che ci permettano di fare shopping, ce ne possono venire in mente diversi ma non L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha introdotto una nuova, chiamata, che permette di, effettuare acquisti direttamente inTutti noi conosciamo siti online in cuiacquisti e ricevere i prodotti comprati comodamente a casa. Infatti se pensiamo a portali che ci permettano di, ce ne possono venire in mente diversi ma non L'articolo proviene da YesLife.it.

angykags : mia cugina uscita da tumblr con 'ho l'inferno dentro anche se sempro calma' come foto profilo di whatsapp - lillydessi : WhatsApp, ora si potrà fare shopping direttamente dall’app: ecco come - Inews24 - lilniex : nessuno: MA PROPRIO NESSUNO: delle persone a napoli che non sanno come nominare il proprio gruppo whatsapp: 3 ngiuc 1€ - sopestrale : non chiedetemi con quale coraggio io tenga questa foto come sfondo whatsapp ogni volta che apro una chat mi parte i… - colferslama : Mi ricordo quando nel 2014 avevo la bandiera arcobaleno su whatsapp perché,,, mi piaceva l'arcobaleno,,, e non per… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp come WhatsApp, come fare shopping in chat con la funzione Carrello Yeslife Terza ondata Covid, Pregliasco: "Quasi certa. Dipenderà da noi"

L'esperto precisa che dovremo continuare ad usare le mascherine anche dopo il vaccino, probabilmente per tutto il 2021 ...

Acqua alta a Venezia, paratoie Mose alzate per tre giorni

La decisione presa sulla base del bollettino meteorologico che prevede per tutte la settimana eventi mareografici eccezional ...

L'esperto precisa che dovremo continuare ad usare le mascherine anche dopo il vaccino, probabilmente per tutto il 2021 ...La decisione presa sulla base del bollettino meteorologico che prevede per tutte la settimana eventi mareografici eccezional ...