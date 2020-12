Tragico incidente a Imola | morto un uomo di 82 anni

Leggi su ck12

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questa mattina una Fiat Panda e una Mercedes si sono scontrate atra via Patarini e via Valverda. Il bilancio delè di una vittima. MARCO BERTORELLO/AFP via Getty ImagesTragedia sulle strade di, in provincia di Bologna, nella prima periferia. Durante la mattina, poco dopo le 9.30, tra via Patarini e via Valverda si è verificato und’auto che ha causato una vittima. A riportarlo è Il Resto del Carlino. Una Fiat Panda grigia e una berlina Mercedes di grossa cilindrata si sono scontrate: ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, undi 82, che èsul colpo. Il 118 è intervenuto sul posto immediatamente ma non c’era più nulla da fare: il medico non ...