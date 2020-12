Sasha Obama diventa una star di TikTok ma il video del suo balletto virale viene fatto sparire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)ta unasu(ma non ha neppure un account). Nei giorni scorsi la secondogenita dell’ex presidente degli Stati Uniti è apparsa per pochi secondi in unsulla piattaforma cinese presumibilmente caricato da alcuni suoi amici, forse dei compagni di college. Nelsi vede la 19enne ballare un trend come se fosse una normalissima componente di una comitiva di amici. La sua apparizione è stata tanto inaspettata quanto apprezzata dagli utenti della piattaforma. Inevitabilmente iltocon migliaia di visualizzazioni. Quando le views aumentatavano, però, qualcuno ha chiesto (e ottenuto) la rimozione del filmato. Non conosciamo il motivo. Può essere che la famiglia ...