Luca Zaia: "In Veneto verranno ripristinate alcune restrizioni" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Stiamo pensando di ripristinare alcune restrizioni per evitare gli assembramenti, nulla di sconvolgente ma sono ulteriori elementi per evitare gli assembramenti". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, intervenuto nel consueto punto stampa per svelare come siano previste alcune misure aggiuntive nella regione al fine di contenere un possibile incremento di contagi in un periodo come quello pre-natalizio. SportFace.

