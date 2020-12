La Cina accende il suo Sole artificiale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo quanto riferito dai media statali, la Cina ha alimentato per la prima volta il suo nuovo reattore a fusione nucleare HL-2M Tokamak. Gli scienziati sperano che il dispositivo possa sbloccare una potente fonte di energia pulita. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo quanto riferito dai media statali, laha alimentato per la prima volta il suo nuovo reattore a fusione nucleare HL-2M Tokamak. Gli scienziati sperano che il dispositivo possa sbloccare una potente fonte di energia pulita.

La Cina compie un passo in avanti epocale nell'ambito dell'energia, accendendo il proprio 'sole artificiale'. Si chiama Tokamak HL-2M, è un reattore a fusione nucleare ...

