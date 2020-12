Disco Elysium in arrivo un prequel? Una misteriosa immagine fa pensare a un nuovo progetto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il sito web di Disco Elysium è temporaneamente stato cancellato: ora, l'URL porta ad un'immagine particolare. Il simbolo è una stella circondata da corna, uno degli eventi chiave nella storia di Disco Elysium. Il successo del gioco ha portato all'annuncio di vari progetti ad esso legati. Innanzitutto c'è The Sacred and Terrible Air, un romanzo del 2013 di Robert Kurvitz, lead designer e scrittore del gioco, che è disponibile solo in estone ma è ora in fase di traduzione in inglese e sarà pubblicato in futuro. Poi c'è anche il fatto che una serie TV dedicata al gioco è attualmente in lavorazione. Infine, Disco Elysium dovrebbe arrivare su console ad un certo punto, e probabilmente l'annuncio preparato dallo studio potrebbe essere questo. Tuttavia, è proprio ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il sito web diè temporaneamente stato cancellato: ora, l'URL porta ad un'particolare. Il simbolo è una stella circondata da corna, uno degli eventi chiave nella storia di. Il successo del gioco ha portato all'annuncio di vari progetti ad esso legati. Innanzitutto c'è The Sacred and Terrible Air, un romanzo del 2013 di Robert Kurvitz, lead designer e scrittore del gioco, che è disponibile solo in estone ma è ora in fase di traduzione in inglese e sarà pubblicato in futuro. Poi c'è anche il fatto che una serie TV dedicata al gioco è attualmente in lavorazione. Infine,dovrebbe arrivare su console ad un certo punto, e probabilmente l'annuncio preparato dallo studio potrebbe essere questo. Tuttavia, è proprio ...

