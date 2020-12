Covid, ‘la terza ondata ci sarà’: la previsione di Ilaria Capua (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Redazione Intervistata dal padrone di casa Giovanni Floris, la professoressa fa il quadro della situazione epidemica del Covid-19 in Italia: “Siamo in una fase di stabilizzazione, i dati ci confortano. L’obiettivo deve essere quello di tenere le persone fuori dagli ospedali. Dobbiamo arrivare ad avere zero pazienti Covid in ospedale”. “Siamo in una maratona, dobbiamo vaccinare prima medici, infermieri e persone fragili. Il virus continuerà a circolare, perché stiamo abbassando la curva ma non la stiamo azzerando. Se arriviamo a vaccinare le fasce da proteggere prima dell’estate avremo fatto tantissimo”, aggiunge commentando la partenza della campagna di vaccinazione nel Regno Unito. Su una nuova risalita della curva dei contagi dopo le festività Ilaria Capua sembra essere sicura ma spiega che “la potenza di ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Redazione Intervistata dal padrone di casa Giovanni Floris, la professoressa fa il quadro della situazione epidemica del-19 in Italia: “Siamo in una fase di stabilizzazione, i dati ci confortano. L’obiettivo deve essere quello di tenere le persone fuori dagli ospedali. Dobbiamo arrivare ad avere zero pazientiin ospedale”. “Siamo in una maratona, dobbiamo vaccinare prima medici, infermieri e persone fragili. Il virus continuerà a circolare, perché stiamo abbassando la curva ma non la stiamo azzerando. Se arriviamo a vaccinare le fasce da proteggere prima dell’estate avremo fatto tantissimo”, aggiunge commentando la partenza della campagna di vaccinazione nel Regno Unito. Su una nuova risalita della curva dei contagi dopo le festivitàsembra essere sicura ma spiega che “la potenza di ...

Capezzone : ++Disposizioni tassative per i conduttori dei tg dalla SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta)++ -Faccia corru… - lorepregliasco : L'Italia diventa il primo grande Paese europeo per mortalità COVID ogni 100mila abitanti. Superata la Spagna, siam… - CottarelliCPI : Oggi è arrivata la notizia che il novembre del 2020 è stato il novembre più caldo di sempre... Purtroppo non c'è so… - stagatocle : RT @GassmanGassmann: L’immagine della signora inglese ,prima vaccinata contro il covid, mi ha emozionato. Facciamo i bravi e ce la faremo!!… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Airbnb debutta a Wall Street fiduciosa nei vaccini anti Covid: un barometro per la ripresa dei viaggi… -