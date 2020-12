Anthony Joshua verso il Mondiale | “Ruiz mi ha fatto capire cosa significa essere Campioni Con Pulev è un match in perdita finanziaria”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)si sta preparando per affrontare Kubrat. Il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi incrocerà i guantoni col bulgaro sabato 12 dicembre alla SSE Arena di Londra e sarà chiamato a difendere le sue quattro cinture iridate. Il britannico non combatte dal 7 dicembre 2091, quando sconfisse Andy Ruiz Jr. in Arabia Saudita e si riprese le corone che proprio il messicano gli aveva sfilato il 1° giugno 2019. Il ribattezzato AJ partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà comunque stare attento a non sottovalutare il rinominato Cobra, già Campione d’Europa e sconfitta soltanto una volta in carriera (da Wladimir Klitschko, con lo scettro IBF in palio). Il 31enne nativo di Watford si è raccontato a cuore aperto in un’intervista concessa a DAZN, emittente che trasmetterà l’incontro sabato sera: “Combattere ...