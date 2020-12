ADR | Troncone | “Con voli Covid-tested puntiamo al rilancio del traffico aereo”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) –il primo voloda New York oggi implementiamo un protocollo di viaggio che ottempera maggiore sicurezza e maggiore controllo. Si tratta di una tappa importante di un lungo percorso, cominciato già tempo, che non si esaurisce qui”. Queste le parole dell’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco, in occasione dello sbarco dei circa 100 passeggeri (risultati tutti negativi) del volo AZ609 proveniente da New York, atterrato questa mattina poco prima delle 8 all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, il primo dei tresettimanali Alitaliada e per il John Fitzgerald Kennedy programmati in via sperimentale, salvo proroghe, fino al 15 febbraio 2021. La procedura prevede un doppio controllo grazie al quale i ...