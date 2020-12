Paola Turani pubblica un video dove si mostra senza filtri: «La perfezione non esiste» (Di martedì 8 dicembre 2020) Paola Turani stupisce tutti su Instagram. pubblica un video in cui si mostra come è in realtà. Tutto questo perché l’infuencer bergamasca si è stancata di ricevere messaggi che la definiscono come perfetta. Come lei stessa ha affermato: «La perfezione non esiste.Io sono cosi» >> Paola Turani, la sua bellezza fuori dal comune fa sognare: «Irina scansati proprio» Paola Turani: «La perfezione non esiste» La Turani è un influencer da 1,6 milioni di follower. Inizia la sua carriera come modella per poi continuare a lavorare prettamente con i social grazie all’avvento di Instragam. Ora tra i tanti lavori ha come compito anche quello di pubblicizzare ... Leggi su urbanpost (Di martedì 8 dicembre 2020)stupisce tutti su Instagram.unin cui sicome è in realtà. Tutto questo perché l’infuencer bergamasca si è stancata di ricevere messaggi che la definiscono come perfetta. Come lei stessa ha affermato: «Lanon.Io sono cosi» >>, la sua bellezza fuori dal comune fa sognare: «Irina scansati proprio»: «Lanon» Laè un influencer da 1,6 milioni di follower. Inizia la sua carriera come modella per poi continuare a lavorare prettamente con i social grazie all’avvento di Instragam. Ora tra i tanti lavori ha come compito anche quello di pubblicizzare ...

