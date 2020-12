Panettone o Pandoro? Altroconsumo ci dice quali sono i migliori (Di martedì 8 dicembre 2020) Altroconsumo ha stilato la lista del migliore Panettone e Pandoro che possiamo trovare sul supermercato, vediamo insieme i parametri valutati Panettone o Pandoro? La diatriba continua tutti gli anni durante le settimane a cavallo delle festività natalizie e gli italiani si dividono come per altre specialità tradizionali quali pasta corta o lunga, pizza napoletana o L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 8 dicembre 2020)ha stilato la lista del miglioreche possiamo trovare sul supermercato, vediamo insieme i parametri valutati? La diatriba continua tutti gli anni durante le settimane a cavallo delle festività natalizie e gli italiani si dividono come per altre specialità tradizionalipasta corta o lunga, pizza napoletana o L'articolo proviene da YesLife.it.

pippo4k : RT @Oldetrip: Mi hanno scritto (specialmente su Instagram) per dirmi che la mia vignetta di ieri - in cui un panettone proponeva di scopare… - itimoroppilif : RT @Oldetrip: Mi hanno scritto (specialmente su Instagram) per dirmi che la mia vignetta di ieri - in cui un panettone proponeva di scopare… - Bernascolo93 : RT @Oldetrip: Mi hanno scritto (specialmente su Instagram) per dirmi che la mia vignetta di ieri - in cui un panettone proponeva di scopare… - SamueleWitwicky : RT @Oldetrip: Mi hanno scritto (specialmente su Instagram) per dirmi che la mia vignetta di ieri - in cui un panettone proponeva di scopare… - ansiangela : RT @Oldetrip: Mi hanno scritto (specialmente su Instagram) per dirmi che la mia vignetta di ieri - in cui un panettone proponeva di scopare… -